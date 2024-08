Ciclomercato ora è ufficiale | Bettiol passa all' Astana Qazaqstan Team

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Roma, 15 agosto 2024 - La notizia era nell'aria da giorni e in particolare da ieri, quando tramite i propri profili social era arrivato l'addioall'EF Education-EasyPost: oggi il puzzle si completa con il trasferimento con effetto immediato di Albertoall', con la quale correrà fino al 2027. I dettagli Il toscano ha subito sfoggiato la 'nuova' livrea da campione nazionale preparata dalla squadra kazaka, per la verità molto simile a quella indossata dal suo predecessore, Simone Velasco: in contemporanea ha rilasciato le prime dichiarazioni con la sua nuova squadra, con la quale l'avventura partirà subito.