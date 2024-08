Tajani | La tregua tra Hamas e Israele può scongiurare l’attacco dell’Iran Noi italiani a Gaza per la sua ricostruzione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 14 agosto 2024) «Teheran rivendica il diritto di rispondere a. Io ho messo in guardia Ali Bagheri Kani. Molto è nelle mani, che deve decidere se aspettare o meno. Gli ho suggerito, almeno, di non prendere decisioni prima del 15. Se attaccano prima salta l’accordo, e si rischierebbe il caos. Il cessate il fuoco a mio avviso farebbe venire meno le ragioni del, se è vero che interesse degli iraniani è, e avviare una nuova dinamica politica in Medioriente». Così il ministro degli Esteri, Antonio, nel corso di un’intervista a La Stampa, parlando del suo colloquio telefonico con l’omologo iraniano. «Siamo in contatto continuo con gli alleati e con le nostre ambasciate. Finché c’è spazio per le trattative, c’è speranza», precisa