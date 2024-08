Pino Insegno e la stoccata a Stefano De Martino | Con ‘Affari Tuoi’ si è preso un bel rischio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Le critiche social? Sono al limite dell’insulto gratuito”. Da mesiè al centro delle polemiche e, forse per questo, prova a fare un passo indietro e a smorzare i toni. Così, nell’intervista concessa a Sorrisi e Canzoni, traccia un bilancio di Reazione a catena, il quiz estivo di Rai1, e passa oltre le critiche rivelando di aver ricevuto i complimenti di amici e colleghi. “Hanno fatto il tifo per me Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Carlo Conti. E mi ha fatto un piacere gigantesco ricevere i complimenti di Umberto Orsini, l’ultimo dei nostri grandi attori che a 90 anni lavora ancora a teatro. La sua telefonata mi ha riempito di gioia”, rivela al settimanale. Quanto alle critiche, tira dritto: “Non guardo più i social sono critiche superficiali, al limite dell’insulto gratuito”.