In auto 10 milioni di dollari in traveller’s cheque | denunciato 64enne della Val Cavallina

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Stava cercando di passare il valico stradale di Ponte Chiasso per rientrare in Italia dalla Confederazione elvetica ma la Guardia di Finanza lo ha fermato scoprendo come trasportasse blocchi di assegniper un valore complessivo di 10di. Nei giorni scorsi unpensionatoValè stato sottoposto al confine con la Svizzera ad un controllo di routine da parte dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militariFinanza: a bordosua monovolume sono stati trovati 20 blocchi da 50 assegnida 10milaciascuno, nonostante avesse dichiarato di non avere valori oltre il consentito con sé. I militariFinanza hanno trovato i blocchetti sotto il sedile, nel bagagliaio e in una busta.