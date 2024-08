Il marito la tradisce per vendicarsi massacra la figlia di 3 anni con un’ascia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Fa impressione il succedersi di notizie orribili che giungono dal mondo, e che vedono genitori compiere azioni orribili nei confronti dei propri figli. Una follia che sembra propagarsi ovunque. Nel villaggio di Kuragino, nel territorio di Krasnoyarsk, in Russia, secondo le notizie riportate dai media locali una donna, madre di tre bambine, sospettava il tradimento del. E perha messo in atto un piano difficile da immaginare persino nella peggiore delle storie horror. Quando l’uomo si è allontanato da casa, l’assassina ha preso in manoe ha colpito alla testa e al collo ladi 3, uccidendola sul colpo. La follia della donna non si è fermata nemmeno dopo questo orrore. Impugnato un coltello da cucina, ha inseguito e colpito al collo l’altradi 8, senza riuscire per fortuna a causarle ferite mortali.