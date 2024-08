Giubileo | riapertura anticipata della Tangenziale Est

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma,Est,, lavori,– Il tratto sopraelevatoEst in direzione Salaria riaprirà il 16 agosto, tre giorni prima del previsto, facilitando il proseguimento dei lavori sulla carreggiata opposta. A partire dalle ore 17:00 del prossimo 16 agosto, sarà nuovamente percorribile il tratto sopraelevatoEst in direzione Salaria, chiuso dal 23 luglio scorso per i lavori di riqualificazione in vista del. Il Campidoglio ha annunciato che laavviene con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data inizialmente prevista del 19 agosto, permettendo di anticipare i lavori sulla carreggiata opposta in direzione San Giovanni. Questo consentirà di accelerare ulteriormente il cantiere e completare tutte le operazioni entro settembre.