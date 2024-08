Milan Ibrahimovic presenta Emerson Royal | Con lui ancora più forti era un nostro obiettivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Durante la conferenza stampa dizione di, al fianco del nuovo acquisto delc’era Zlatan, che ha preso la parola: “Lo seguivamo da tempo e lo abbiamo preso al momento giusto. Con lui portiamo un giocatore fisico, che gioca con intensità e grinta: diventiamopiù. Era unsin dall’inizio del mercato. Oggi è il quinto giorno dei 7 della creazione di Dio“. L’ex calciatore ha poi toccato altri temi: “Il presidente Cardinale è in città e abbiamo parlato di varie cose durante le riunione. Lui vuole spendere di più, ma io dico di no: dobbiamo spendere solo per giocatori che ci servono davvero per rinforzarci. Offensivamente non vedo qualche movimento. Difensivamente forse c’è spazio per qualcosa di extra. Stiamo lavorando. Il sesto acquisto può essere un centrocampista? Può essere. Non abbiamo fretta, è tutto sotto controllo.