Maltempo scatta l’allerta meteo gialla per temporali | le regioni a rischio

(Di martedì 13 agosto 2024) L’Italia è nella morsa dell’anticiclone africano, con temperature record in tutto il Paese, ma ilsi sta comunque facendo sentire e lo farà ancora nei prossimi giorni. Già nelle scorse ore, al Nord e al Centro si sono verificati disagi a causa del vento forte e degli improvvisi rovesciamenti. E per la giornata di domani, 14 agosto, la Protezione civile ha diramato un’allertaperidrogeologico su varieitaliane.Leggi anche: Patty muore a 21 anni in un incidente. La lettera straziante del fidanzato: “Ora come farò ad affrontare la vita?” Nello specifico, è allertaperidrogeologico su Valle d’Aosta e allertasu Marche, Piemonte e Trentino Alto Adige. Sul sito della Protezione Civile è stato pubblicato il bollettino di criticità, per la giornata di domani 14 agosto.