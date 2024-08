Anna Tatangelo punta da una vespa durante il concerto | lei si agita e lascia il palco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Si dice che il minimo battito d’ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano dall’altra parte del mondo. Per quanto sia difficile stabilire la verità scientifica di questo detto popolare, è sicuramente vero invece che la puntura di unapuò causare lo stop a un. È il caso di, che ha dovuto sospendere momentaneamente la sua esibizione a Giulianova per l’eccessiva aggressività dell’insetto. La stessa cantante ha deciso di prenderla con ironia e di pubblicare la clip sui social, scherzando, dunque, sull’accaduto.stava cantando ‘Essere una donna‘, brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2006, quando ha sentito pizzicare sul braccio destro. La cantante in un primo momento si spaventa eil braccio, ma ritorna in sé eil microfono verso il pubblico, così da fargli cantare il ritornello della canzone.