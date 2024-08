Quadruplicamento Milano-Pavia E la trenopolitana si avvicina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Entrano nel vivo i lavori delferroviarioche porteranno tra Rogoredo e Pieve Emanuele un treno ogni 15 minuti entro la fine del 2026. Arriva la ““. Ma prima dovrà essere terminata la bonifica per alcune bombe della seconda guerra mondiale rinvenute lungo il tracciato. E dovrà essere anche ultimata la lunga fase degli espropri, che a Locate ad esempio ha interessato, nei pressi della stazione, una palazzina che sarà demolita. Gli inquilini saranno trasferiti in altre abitazioni e dovranno essere abbattuti anche alcuni garage che si trovano a ridosso della massicciata ferroviaria adiacente la stazione. L’area cantiere è diventata operativa e sono cominciati i lavori per la preparazione della massicciata.