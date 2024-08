L’incursione ucraina riapre il fronte del gas russo Occupato il nodo dell’export all’Ue | prezzi alle stelle

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 11 agosto 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto che la recente offensiva nella regione di confine occidentale russa di Kursk, che ha causato l'evacuazione di 76 mila persone, è una delle azioni che "spingono la guerra nel territorio dell'aggressore". Zelensky ha fatto questi commenti nel suo discorso serale, ore dopo che la Russia ha dichiarato di aver evacuato decine di migliaia di persone dalla sua regione di confine, lanciando quella che ha definito una "operazione antiterrorismo". Proprio per questo la commissaria per i diritti umani nella Federazione russa, Tatyana Moskalkova, ha fatto appello all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani chiedendo una condanna. Segui su affaritaliani.it