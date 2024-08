Atletico Madrid batte Juventus 2-0 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Termina con un’altra sconfitta il precampionato delladi Thiago Motta. I bianconeri cedono all’per 2-0 a Goteborg, in Svezia. Decisive le reti al 48? di Joao Felix e all’86’ di Correa, che ha trasformato il penalty causato dall’ingenuità di Cabal.che ora punta dritta all’esordio in campionato con il Como. Nel primo tempo poche le occasioni e tutte per lo più per i colchoneros: prima Marcos Llorente impegna Di Gregorio, poi Griezmann centra il palo e infine Samuel Lino sfiora il vantaggio con un rasoterra finito di poco a lato. Per la Juve i più propositivi sono Gatti e Vlahovic, che cercano la porta difesa da Moldovan ma senza impensierirlo. Al 42? viene negato un possibile rigore ai bianconeri, con Le Normand che aveva praticamente strappato la maglia a Vlahovic pur di arrestarne il tiro.