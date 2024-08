Stefano Azzi | Prossimi 5 anni Serie A su DAZN puntano su interazione e immersività

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 10 agosto 2024)ha siglato un contratto per icinqueper i diritti televisivi di tutte le partite dellaA, il più lungo mai registrato, segnando un punto di svolta per il broadcaster e il suo CEOnella lunga intervista rilasciata nel numero di Agosto 2024 del mensile "Forbes". L'accordo non riguarda solo la trasmissione delle partite, ma prevede l'implementazione di unadi servizi digitali avanzati e personalizzati, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza del tifoso attraverso una piattaforma proprietaria altamente tecnologica e ben supportata.ha investito notevoli risorse nei diritti sportivi e nella propria infrastruttura, con l'intenzione di ampliare e ottimizzare la propria offerta. Attualmente, la piattaforma può gestire oltre 1.