Spagna-Australia oggi orario finale pallanuoto femminile Olimpiadi 2024 | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) È il giorno delle finali dialledi Parigi. L’ultimo atto si preannuncia molto equilibrato: a sfidarsi lae la sorpresa di questo torneo, l’. Nella sfida per la medaglia di bronzo invece occhio allo scontro tra Stati Uniti e Paesi Bassi. Il torneo olimpico disarà disponibile in modalità integrale sulla piattaforma Discovery+. Previsti collegamenti tv nei canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport2, presenti nel bouquet di Sky oltre che di DAZN. In chiaro la copertura sarà seguita dalla RAI per mezzo di RAI2 e RAISport+HD.Insi potrà seguire inoltre su Now TV, Sky Go, DAZN, TimVision e RAI Play. Di seguito ilcompleto. PARIGI: CALENDARIO PARIGISabato 10 agostoper il bronzo Ore 10.35 Stati Uniti – Paesi Bassiper l’oro Ore 15.