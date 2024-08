Metalmeccanica in affanno | Produzione e ordini rallentano E il fatturato scende del 12%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Due fotografie opposte, che quasi non sembrano comunicare tra di loro. Una situazione "paradossale" così come la definisce Cna, che davanti a questo scenario non nasconde le sue preoccupazioni. Perché se da una parte, oggi, si fanno i conti con dati macroeconomici sostanzialmente positivi (Pil e occupazione in crescita), dall’altro versante "ci troviamo alle prese con un clima di fiducia che diminuisce ormai da quattro mesi consecutivamente e che a luglio ha toccato i minimi dal 2021".