Calciomercato Crotone innesto in mediana | preso Gallo dal Picerno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2024) Nuovo movimento di mercato del. Andreasi lega al club che accoglie un rinforzo in vista della sfida di Coppa Italia di Serie C contro il Messina. Il comunicato del club “Il Football Clubè lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrea. Nato a Pompei il 9 maggio 1997, il centrocampista arriva dall’Az, squadra con la quale si è messo in mostra sotto la guida tecnica del neo mister pitagorico Emilio Longo. Scuola Empoli,vanta 100 presenze e 3 reti in Lega Pro e si è legato al club sottoscrivendo, alla presenza del Dg Raffaele Vrenna, un contratto triennale. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Andrea!“ L'articoloindalCalcioWeb.