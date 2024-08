Viale Torino a gennaio alunni nella nuova scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) A inizio 2025 glidellaelementare "2 Agosto 1849" inaugureranno ladi. Lo ha dichiarato l’Amministrazione ieri, a margine di un sopralluogo compiuto dal sindaco Matteo Gozzoli insieme a dirigenti e tecnici comunali, finalizzato proprio per vedere da vicino i progressi dei lavori. Sul posto anche il direttore lavori e i rappresentanti della ditta Scientia di Forlì che stanno eseguendo le opere. La, progettata per ospitare 250in dieci aule, avrà spazi comuni, uffici di segreteria, unapalestra con un campo da gioco regolare per basket e pallavolo e una sala di quartiere. Il termine dei lavori è previsto per la fine dell’anno in corso, poi si procederà ai collaudi ed alla sistemazione di tutti gli arredi.