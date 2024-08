Regno Unito arriva la prima condanna dopo le proteste contro i migranti | 20 mesi di carcere per istigazione all’odio razziale sui social

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 agosto 2024) Èta lapervianell’ambito delleantiche stanno scuotendo l’Inghilterra da più di una settimana. Jordan Parlour, 28enne di Leeds, è statoto a 20didal tribunale della città per i post pubblicati nel corso dei disordini dell’ultradestra. Le manifestazioni sono scoppiate in seguito alla pubblicazione e alla diffusione della notizia falsa che a uccidere a coltellate tre bambine in una scuola di danza di Southport fosse stato un immigrato clandestino. In realtà, il colpevole era un 17enne originario di Cardiff. Parlour come molti altri online ha però soffiato sul fuoco delle polemiche e ha aizzato la comunitàad attaccare un hotel di Leeds che ospita richiedenti asilo e rifugiati. Qui sotto, il video della lettura della sentenza.