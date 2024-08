Oro scontato nella boxe | stravince l’intersex Khelif Adesso chiedete scusa ad Angela Carini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Era già tutto previsto (e deciso nel momento in cui si è accettata l’iscrizione dei pugili intersex): alle Olimpiadi di Parigi 2024 Imanevince la medaglia d’orocategoria 66 kg dellafemminile. La fa alla fine di un torneo dove non ha mai incontrato una pur minima opposizione alla sua soverchiante condizione fisica di pugile intersex: ha strapazzatofinalissima anche la 32enne cinese Liu Yang, campionessa mondiale in carica. Lo ha fatto con tutte e quattro le sue avversarie: 4 vittorie con verdetto unanime, neanche un round perso sui 12 disputati complessivamente. Ma come si poteva immaginare un esito diverso? La, come ha ricordato il ct spagnolo Lozano, viene fatta allenare con gli uomini (ai quali tiene testa).