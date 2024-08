Napoli | spunta la golf car per il giro turistico dei quartieri spagnoli ma il servizio è abusivo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Unacar modificata, con una copertura utile per sfidare il sole e la pioggia. Un’auto alimentata elettricamente che fa parte di una piccola flotta pubblicizzata su diversi siti web che offrono undi tour turistici, per le strade di. Completamente. La Commissione Mobilità, presieduta da Nino Simeone, ha inviato una nota agli Assessori alla Polizia Municipale e alle Attività Produttive e chiesto delucidazioni agli Uffici comunali competenti, i quali hanno chiarito che “ilnon è stato in alcun modo autorizzato dal Comune di. Apprezzo l’iniziativa imprenditoriale – dice Simeone – che va sostenuta, ma è bene ricordare che questo tipo di attività turistica non può essere svolto nella nostra città senza le necessarie autorizzazioni ed a tal proposito, voglio anche rassicurare tutti gli operatori del settore NCC e taxi autorizzati.