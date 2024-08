Helgoland 513 la spiegazione del finale | se la vera pandemia ha ispirato la serie tedesca

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 9 agosto 2024) L'epilogo di513, l'avvincentethrillersu Sky e NOW, è un lungo tuffo nel passato che serve a spiegare l'origin story del virus al centro della storia. Occhio agli spoiler! C'è qualcosa di davvero inquietante nella storia messa in scena in513, laSky Original disponibile su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Forse perché si avvicina davvero moltissimo a quanto abbiamo vissuto per quasi tre anni, se pensiamo all'emergenza Covid-19. Forse, anche perché va ad intaccare gli istinti umani più biechi mostrandoci lafaccia dell'umanità. Chiamando in causa molto più di quanto vogliamo ammettere in tal senso. Questo vale sicuramente per il gran, crudo e avvincente, per il quale gli autori hanno tenuto il meglio. Attenzione: potreste incontrare spoiler durante la lettura.