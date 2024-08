Dove trovare il migliore bertagnì di Brescia il baccalà fritto tipico del venerdì

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il merluzzo salato ai tempi della Repubblica di Venezia si chiamava, un probabile riferimento alla Bretagna, terra famosa per l'essiccazione del pesce. Ancora oggi, ailin pastella porta questo nome, ed è la più famosa delle specialità locali, immancabile il. Eccoassaggiare una regola d'arte. IldiCaffè Nazionale Dal 1960 la famiglia Balduzzi lo prepara allo storico Caffè Nazionale, accompagnandolo con un buon vino dei tanti presenti in cantina. Nata come bar, l’insegna è diventata una vera e propria istituzione per il suo, autentico simbolo del mangiare popolare cittadino:in pastella e consumato soprattutto nelle giornate di magro, come il