Aquafelix l’11 agosto il torneo di Cath ‘serve ball _Mamanet

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (askanews) – I benefici dello sport in famiglia. Punta su questo tema il parco divertimentiche il prossimo 11ospita un evento speciale, promosso da Asd Roma Sports presieduta da Luigi Sanapo, dedicato proprio all’importanza del legame e della complicità per fare “squadra” tra genitori e figli:Mamanet. Originario di Israele questo fenomeno sportivo si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo. Si tratta del gioco conosciuto come Cachibol, che unisce sia la pallavolo che la palla rilanciata, regole semplici e attività divertente solitamente rivolta alle mamme che adcoinvolgerà anche i bambini, mentre i papà potranno suggerire qualche azione più mirata e ovviamente organizzare il tifo più acceso.