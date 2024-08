Formia al Dono svizzero apre il nuovo blocco centrale del Pronto Soccorso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 agosto 2024), 08 agosto 2024 – Il 7 agosto mattina è stato inaugurato ildeldell’Ospedaledi, alla presenza del Commissario Straordinario della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli, del Sindaco diGianluca Taddeo, dell’Assessore all’Ambiente, Turismo, Sport della Regione Lazio Elena Palazzo, intervenuti durante la conferenza per presentare i nuovi lavori. Hanno partecipato all’inaugurazione, tra le altre autorità, anche il Vice Capo di Gabinetto Vicario della Regione Lazio, Avv. Civita di Russo, S.E. Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta, il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, i consiglieri della Giunta regionale del Lazio, on Angelo Tripodi, on. Cosmo Mitrano e on. Salvatore la Penna, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese.