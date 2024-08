Porta Orvietana | 245mila euro per gli interventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) TODI - Duecentoquarantacinquemilaper sistemare l’area di, a valle dei due nuovi ascensori in fase di completamento. È il finanziamento ottenuto dalla Regione Umbria per la riqualificazione dell’area in questione: il progetto, presentato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, si è classificato tra i primi in graduatoria. La Giunta Ruggiano, che ha previsto un investimento massimo di 390 mila, aveva accantonato 114 mila dall’avanzo di amministrazione per garantire il co-finanziamento dell’opera pubblica. L’intervento vedrà la sistemazione dell’area in parte oggi utilizzata dai mezzi Gesenu, che verranno delocalizzati, e in parte adibita ad area cantiere.