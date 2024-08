Olimpiadi di Parigi 2024 esce dal villaggio per comprare droga | arrestato atleta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un giocatore della nazionale australiana di hockey su prato, eliminata dall’ Olanda alledi, è statola notte scorsa. Secondo il Daily Telegraph si tratterebbe del 28enne Thomas Craig, che ieri sera sarebbe uscito dalolimpico assieme ad alcuni compagni per andare in giro per. Craig sarebbe stato colto in flagrante mentre tentava di acquistare cocaina ed è stato fermato dalle forze dell’ordine. Il Comitato Olimpico australiano non ha fatto il nome del giocatore ma ha confermato la notizia: “Confermiamo che un membro della squadra australiana di hockey è in custodia dopo essere statoil 6 agosto“. Aggiungendo che: “Non è stata formulata alcuna accusa. L’AOC continua a svolgere indagini e a organizzare il supporto per il membro del team“.