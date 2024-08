Olimpiadi 2024 l’Italia dice no alle prove nella Senna | gli atleti azzurri si preparano in piscina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) A Parigi, il Comitato organizzatore delleha dichiarato che laè perfettamente balneabile e che le gare di nuoto di fondo si svolgeranno regolarmente nel fiume che attraversa la capitale francese. Nonostante queste rassicurazioni, gliitaliani hanno deciso di non tuffarsi nelle acque dellaa causa dei malori e delle proteste già manifestate da altri partecipanti.Leggi anche:, annullati glinamentiinquinata: “Acque non adatte al nuoto libero” Gli organizzatori avevano previsto la possibilità di provare il campo gara, situato tra il ponte Alexandre III e il ponte dell’Alma, negli stessi orari delle competizioni in programma giovedì e venerdì7:30.