Morbillo in un anno oltre 17mila casi nell’Ue | Italia seconda dopo la Romania

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Nel corso dell’ultimo, l’ha registrato 753 infezioni su un totale di17.000 diffusi nei 30 Stati membri dell’Area economica europea (SEE). Aumento deidiin– Ilcorrieredellacitta.com Per contrastare questa malattia, l’Ecdc raccomanda una copertura vaccinale di almeno il 95% della popolazione con due dosi di vaccino. Tuttavia, secondo le stime dell’Oms e dell’Unicef, solo Ungheria, Malta e Portogallo hraggiunto tale obiettivo tra i Paesi dell’UE/SEE., in unIlcontinua a colpire, destando ancora una preoccupazione in Europa. Nel nostro Paese è record di contagi: l’si trova infatti al secondo posto per numero di, subitola. Nel corso dell’ultimo, l’ha registrato 753 infezioni su un totale di17.