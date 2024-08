Monsignor Gambelli a Chiesanuova per il patrono e i 50 anni della parrocchia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024)(Firenze), 8 agosto 2024 – “Abbiamo sentito il Padre vicino ed è stato un momento molto emozionante e straordinario. La presenza di Sua Eccellenza, per me e per la Comunità dei fedeli affidati alle mie cure pastorali è stata fonte di immensa gioia”. Sono le parole con le quali il parroco di, don Cristian Comini, commenta la vista del vescovo Gherardoavvenuta domenica scorsa per celebrare i 50e per festeggiare San Donato, il patrone che è stato celebrato ieri. “La sua vicinanza ci ha confermato nel nostro cammino con i grandi, i piccini e coloro che non potevano essere presenti ma che hanno affidato alla mia persona il loro saluto. Affermando che tutti vogliono tanto bene al Vescovo e pregano per il servizio a cui il Santo Padre lo ha chiamato alla guidaChiesa fiorentina", continua don Comini.