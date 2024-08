Calciomercato Bologna il sostituto di Calafiori e il centrocampista | come cambia l’11 di Italiano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Inizia la missione deltra campionato e Champions League. Il club rossoblù è reduce dalla storica qualificazione in Europa e si affaccia alla stagione 2024/2025 con ambizioni. Ilmento più importante è stato il ribaltone in panchina: Thiago Motta ha sposato il progetto della Juventus e al suo posto ilha ufficializzato l’arrivo di Vincenzo, protagonista sulla panchina della Fiorentina di un percorso importante anche in Europa. Ilestivo si è aperto con due cessioni dolorose: Riccardoè passato all’Arsenal e Zirkzee al Manchester United. In entrata è arrivato Holm e si giocherà il posto da titolare sulla destra con Posch, sulla sinistra i rossoblù hanno definito l’arrivo di Juan Miranda. In difesa è stato ufficializzato anche Erlic. In attacco è arrivato il jollyghi e poi Dallinga nel ruolo didi Zirkzee.