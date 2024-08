Festa di paese tra cucina e musica Stasera il duo Twelve Chords

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) A Villa Argine di Cadelbosco Sopra torna ladi, promossa dal locale circolo Manzoni con Unione e Comune. Due gli appuntamenti in programma nell’area sportiva di via Mazzini. La proposta dei volontari che come sempre unisce gastronomia e intrattenimento, quest’anno, sul fronte culinario proponedalle 19 l’appuntamento con ladel territorio locale, mentre giovedì 8 agosto alle 20 torna a grande richiesta la rinomata cena con Paella (prenotazione obbligatoria al numero 347-7077126). Durante le serate sul palco delladinon mancano gli eventili:va in scena il concerto del duocon Morena Vellani (voce e chitarra) e Martina Comastri (chitarra) che propongono un repertorio di grandi successi italiani e stranieri in chiave acustica, mentre giovedì tocca agli Xenia con musiche anni Sessanta e Settanta.