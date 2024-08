ASCOLTI TV 5 AGOSTO 2024 | VOLANO LE OLIMPIADI TRA LA PALLAVOLO 213% E L’ATLETICA 269% CHIUDE IN CALO BATTITI LIVE 142% NERO A METÀ SI FERMA ALL’8%

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 6 agosto 2024)TV 5• Lunedì • Gruppi R A I24H – 3363 46.23PT – 7803 48.04 M E D I A S E T24H – 2164 29.75PT – 4677 28.79 Tg1 Mattina Estate – 453 13.61 Tg1 – 704 16.70 UnoMattina Estate – 574 13.11 Camper in Viaggio – 775 12.78 Camper – 1294 13.00 Tg1 + Economia – 2569 20.19 + 2057 16.27 Un Passo dal Cielo 7 – 940 8.61 Estate in Diretta Start – 744 8.60 Tg1 – 910 10.80 Pres. Estate in Diretta – 1129 13.57 Estate in Diretta – 1324 15.30 Reazione a Catena – 1687 16.55 Reazione a Catena – 2268 18.21 Tg1 – 2617 17.51 TecheTecheTè Extra – 1651 9.933 – 1143 8.00 (1155 7.24 + 1129 9.08) Cose Nostre – 460 6.06 Prima Pagina Tg5 – 415 15.90 Tg5 – 942 22.30 Morning News – 755 18.25 + 629 14.95 + 547 12.46 Forum: Il Meglio – 1042 14.45 Tg5 – 2304 19.09 Beautiful – 1862 17.42 Endless Love – 1714 14.38 The Family – 1399 13.07 La Promessa – 1390 15.