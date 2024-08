Ferragosto al Caldo con Possibili Temporali | Le Ultime Previsioni

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma - Ilsi avvicina con la promessa di grande, ma potrebbe portare con sé anche qualche forte temporale. I modelli matematici, in particolare il modello europeo ECMWF e quello americano, suggeriscono un possibile cambiamento nella grande struttura anticiclonica che attualmente domina il Mediterraneo. Tradizionalmente,è stato visto come il momento in cui ilestivo comincia a cedere il passo al fresco autunnale, ma negli ultimi decenni questo non è più un evento così netto. Quest'anno, tuttavia, i modelli indicano che intorno al 15 agosto potremmo assistere a una certa flessione nella pressione atmosferica a causa di un impulso atlantico. Per la settimana che precede, leindicano un ulteriore aumento delle temperature.