Cina e Italia incontro ai massimi livelli

(Di lunedì 5 agosto 2024) La premier Meloni ha incontrato a fine Luglio 2024 il Presidente della Repubblica Popolare Cinese alla Diayoutai State House, dove vengono ricevuti i leader stranieri: al centro del dibattito le relazioni tra i due Paesi, specie dopo la scelta di Roma a fine 2023 di non rinnovare l’adesione alla Nuova Via della Seta. Meloni ha evidenziato come Roma potrebbe essere strategica nell’assicurare rapporti migliori tra Pechino e l’intera Ue. Sul tavolo anche IA, veicoli elettrici e la riforma del Consiglio di Sicurezza Onu. L’elettricità indubbiamente e il punto di forza sul quale la via della seta potrebbe riconfigurassi sulla base di scelte strategiche senza però eliminare i punti basi secondo i quali essa di e’ a suo tempo inclinata.