L’analisi di Giacomarro | Sensazioni molto buone Grazie a società e tifosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) "Lesono– ammettenell’immediato post-partita – soprattutto se consideriamo che la squadra ha iniziato a conoscersi appena cinque giorni fa e i carici di lavoro pesanti. Il reparto difensivo ha rispostobene". Tante le novità adottate danella ripresa, sia per quanto riguarda il modulo che gli interpreti. "Nel secondo tempo siamo passati dal 3-5-2 al 4-4-2 – conferma il tecnico della Pistoiese – e chi è stato chiamato in causa mi ha datorisposte. Ci tengo a ringraziare ie la proprietà, i primi per il sostegno che ci hanno dato oggi e per essere tornati vicini alla squadra, la seconda per gli sforzi fatti, economici e non". MF