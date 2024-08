Canoa slalom oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 4 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Secondo turno della fase ad eliminazione del kayak cross nelle acque di Vaires-sur-Merne. Ieri sono state effettuate le prime eliminazioni, sono rimasti in 32 sia nel tabellone maschile che in quello femminile.rimarranno la metà, per scoprire dunque come saranno strutturati i quarti di finale. Giovanni De Gennaro sarà impegnato nella quarta batteria dalle 15.30; nella suaci sono due insidie da tenere conto, il britannico Adam Burgess ed il polacco Mateusz Polaczyk, oltre al senegalese Yves Bourhis. Di seguito le gare femminili, con Stefanie Horn che gareggerà con Antonie Galuskova, Elena Lilik e Klaudia Zwolinska. Marta Bertoncelli se la vedrà invece con Ricarda Funk, Luuka Jones e Chu-Han Chang. Le gare olimpiche disi disputeranno da sabato 27 luglio a lunedì 5