Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati | il comunicato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) E ora che faranno? Probabilmente adesso che siufficialmente - chissà per quanto tempo prima di tornare a fare coppia sui social network per continuare ad acchiappare visualizzazioni e like - perderanno follower e dovranno rispondere di nuove frequentazioni al pubblico che rimarrà al loro fianco per i primi tempi. Poi, come è avvenuto in maniera sempre più vertiginosa dopo la loro partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello, perderanno sempre più seguaci sino a non rappresentare più business. E' il mondo dei social, bellezza. Ma andiamo con ordine: la notizia di oggi è chesi. Definitivamente. Ufficialmente. Con una inevitabile comunicazione divulgata a mezzo story.