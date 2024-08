Pavia | ricercato da 8 anni per evasione arrestato a Barcellona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Milano, 3 ago. (Adnkronos) - Era 'evaso' dal carcere di Vigevano, in provincia di, ben ottofa e ora per un 39enne cittadino albanese sono riscattate le manette a, in Spagna. Il lavoro della squadra Mobile di, in collaborazione con il servizio per la cooperazione internazionale di polizia di Roma, ha permesso di rintracciare l'uomo. In carcere per reati connessi allo spaccio di droga avrebbe dovuto ripresentarsi la sera del 30 marzo 2016 al termine di un permesso premio, invece preferì far perdere le sue tracce. Nei confronti dell'evaso era stato emesso un mandato di arresto europeo e le ricerche si sono ora concluse con l'arresto dell'uomo. Le manette sono scattate in una zona vicino all'aeroporto di. In attesa dell'estradizione in Italia il 39enne è rinchiuso nel carcere della città spagnola.