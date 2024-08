Coniugi cinesi morti nello schianto contro il negozio Chinatown in lutto | Lavoratori instancabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Le serrande all’angolo tra le vie Giordano Bruno e Rosmini sono abbassate. Chiusa la “Rosticceria Bolin“ di Jingcong Shu e Alfen Xu, marito e moglie di 58 e 59 anni che giovedì sera hanno perso la vita dopo essersi schiantatila vetrina di undi dischi a bordo della loro Porsche Cayenne in via Aleardi 2. A meno di 60 metri dalla loro attività commerciale. Sulle cler non c’è un segno dima solo un cartello scritto in ideogrammi: “Venerdì chiuso“, la traduzione. Perché casualmente ieri era la giornata di chiusura settimanale del locale “in cui servivano la colazione migliore di”, si azzardano a dire i clienti più affezionati spiegando che gli habituè più mattinieri si presentavano alla porta già alle 6. Ma niente sarà più come prima. “Difficile credere che Jingcong e Alfen siano”, il commento di un negoziante vicino.