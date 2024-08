Olimpiadi Paolini ed Errani in finale | medaglia sicura per l’Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ledi Parigi 2024 regalano aluna nuova emozione: Jasminee Sarahanno conquistato un posto nelladel doppio femminile di tennis. Con questa impresa, le due atlete asno unaal, una conquista storica per il tennis femminile italiano. Un percorso trionfale Il percorso delle azzurre è stato costellato di vittorie impressionanti. In semiedhanno dominato le avversarie ceche, Muchova e Noskova, con un netto 6-3, 6-2. La prestazione delle italiane è stata caratterizzata da un gioco solido e da una perfetta intesa in campo, elementi che hanno permesso loro di superare brillantemente ogni sfida incontrata lungo il cammino.