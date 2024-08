Le sfide di Miss Umbria Una fascia a Chiara Spirito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Entrano nel vivo ledi “Italia“ in cerca della più bella che dovrà rappresentare il Cuore Verde nella ribalta nazionale. Mercoledì sera il concorso ha assegnato unamolto importanta, quella di “Rocchetta2024“: il titolo è andata a, 19 anni di Assisi, che vola alle finali nazionalo. "Ho frequentato il primo anno dell’università di Economia e management a Perugia – ha raccontato con entusiasmosubito dopo la vittoria – Nella vita studio e lavoro. Sono una ragazza determinata, intraprendente e sensibile". Nella serata che si è svolta in piazza Mazzini, a Gualdo Tadino,ha avuto la meglio su 19 concorrenti arrivate da tutta la regione, in una bella manifestazione che ha avuto come ospiti il comico Andrea Bellotti eItalia Rocchetta 2015 Francesca Bruni.