Laura Abenante dell’Accademia Karate Casentino è tra le migliori atlete italiane selezionate per combattere ai Ctr Games Karate

(Di venerdì 2 agosto 2024) Arezzo, 2 agosto 2024 –è tra leperai Ctr. La manifestazione, in programma sabato 7 settembre a Brescia, proporrà un quadrangolare tra la nazionale e le rappresentative di Nord, Centro e Sud Italia motivato dalla volontà di proporre un confronto di alto livello tra i più talentuosi giovani della penisola in vista delle prossime gare internazionali. In questo contesto d’eccezione è rientrata ancheche è riuscita a emergere dalle selezioni andate in scena al centro sportivo della Polizia di Stato in Roma tra centosettantotto atleti edi Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Toscana ed Emilia Romagna, meritando così un posto nella squadra del Centro Italia.