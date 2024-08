Il lago del Manzoni si trasforma in una galleria vivente per una settimana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 agosto 2024) La sesta edizione del Lake Como Design Festival (15-22 settembre 2024), di cui Linkiesta Etc è media partner, esplorerà il tema della leggerezza attraverso una serie di mostre, installazioni e progetti speciali diffusi tra la città di Como e le rive del suo celebre. Secondo Lorenzo Butti, direttore artistico dell’evento, la leggerezza «può declinarsi in innumerevoli forme e trovare la sua ragione d’essere in tutte le diverse espressioni della creatività». Quest’anno, infatti, il festival si propone di offrire ai visitatori una nuova prospettiva su arte e design, inserendo le mostre in contesti architettonici unici e non consueti, che diventano parte integrante del percorso espositivo. Tra le location principali, Villa Del Grumello ospiterà Lightness in progress, una selezione di opere e oggetti di design provenienti da gallerie e archivi che esplorano il concetto di leggerezza.