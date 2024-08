Fiumicino Villa Guglielmi | intervento straordinario per ripristinare il decoro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Operazione straordinaria di pulizia al parco di. Nonostante gli interventi quotidiani della ditta incaricata della gestione dell’igiene urbana,continua a soffrire per la presenza di rifiuti abbandonati dai cittadini che non osservano le principali norme di rispetto ambientale. Questa situazione ha reso necessaria un’operazione straordinaria di pulizia, che è stata prontamente attivata dagli uffici dell’Area Ambiente. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi operatori, che hanno lavorato intensamente per rimuovere rifiuti e detriti accumulati nel parco. Questonon solo mira a migliorare l’aspetto estetico di, ma anche a promuovere un comportamento più responsabile e rispettoso da parte dei cittadini.