Urbanistica e inchieste arriva la legge Salva-Milano | Va approvata con urgenza

(Di giovedì 1 agosto 2024)- La strada, finora accidentata, che dovrebbe portare a risolvere la spinosissima vicenda legata all’e allegiudiziarie sui presunti abusi edilizi in almeno una dozzina di cantieri cittadini passerà da unaad hoc ‘’ da approvare in tempi strettissimi. In mattinata, il sindaco Giuseppe Sala ha affermato di essere “lontanissimo dal capire che cosa operativamente si può fare”: “Noi necessariamente dobbiamo avviare i lavori che abbiamo già fatto sul Pgt – ha aggiunto il primo cittadino – ma questo prende dei tempi lunghissimi, intorno a un anno”. Qualche ora dopo, la risposta indiretta èta da Montecitorio, dove il capogruppo di Fratelli d’Italia Tommaso Foti ha annunciato la presentazione di un testo firmato da esponenti di tutti i partiti di maggioranza alla Commissione Ambiente della Camera.