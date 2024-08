Social Card | rinnovata la convenzione sugli sconti carburante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) L'Unione energie per la mobilità (Unem) e altre associazioni di settore hanno rinnovato lacon il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'utilizzo della carta "Dedicata a te". L'accordo permetterà ai beneficiari delladi avere uno sconto sul rifornimento dio di ottenere un buono presso i punti vendita che aderiranno all'iniziativa. Le agevolazioni saranno attive da settembre 2024 fino a febbraio 2025. "Ci attiveremo con le nostre associate - ha commentato il Presidente Gianni Murano - "per promuovere una partecipazione analoga a quella della precedente, a cui hanno aderito oltre 4.000 punti vendita per un totale di 20 milioni di euro in tre mesi".