Scuola di fumetto nell’Area verde | Nuova sede da aprire a settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Manga e serie animate sono il loro pane quotidiano. In molti hanno già ben chiara in mente una storia da raccontare e nel giardino dell’Areadi Camollia stanno appuntando matite e strumenti per farlo. Sono gli studenti dei corsi estivi delladie scrittura di Siena, che anche quest’anno fino a(pausa solo per la settimana del Palio) si ritroveranno ogni giorno dalle 8.30 alle 16.30 per dar forma alle loro storie e ai loro personaggi, guidati da Daniele Marotta, fumettista e insegnante di disegno della, che aaprirà un anno accademico tutto particolare, con il quale celebrerà ben undici anni di attività, tra strisce e nuvolette. "La cosa interessante – racconta Marotta – è che ognuno di questi ragazzi ha un proprio mondo sviluppato e pronto a diventare una storia. Dobbiamo solo aiutarli a mettere tutto questo sulla carta".