Riconoscere foto o testi generati da IA

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 1 agosto 2024) Da sempre internet è stato pieno di immagini contraffatte, mai però è stato così semplice generarle. Abbiamo visto in altri articoli tanti strumenti gratuiti per creare immagini e generaretramite IA in modo facile e veloce. Addirittura è possibile generare ladi una persona che non esiste e creare veri setgrafici per renderla reale. Basti pensare alle numerose modelle virtuali che popolano Instagram e sono piene di fan, molti dei quali convinti che sia una persona reale. Per fortuna, almeno per ora, gli attuali motori IA inseriscono dei piccoli dettagli errati facilmente percettibili da uno strumento pensato per intercettare i contenuti realizzati con l'IA, così dalee iFake.