L’impresa della famiglia Marini | | Turismo di qualità per Acqualagna

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si può fare sistema per sviluppare l’economia nel proprio paese partendo dalla stanza in cui si è nati e facendone un ristorante, valorizzando un’antica macelleria, aprendo una boutique del gusto che raccoglie alcune delle migliori firme dell’enogastronomia regionale dove ogni anno arrivano persone da tutto il mondo, e ora un b&b per accoglierli anche la notte. Una piccola, grande impresa fatta in casa, alimentata dall’amore per, per i propri luoghi e dal desiderio di comunicarne la bellezza e la bontà. Questo ha animato la, Piergiorgio, Emanuela e i loro figli Francesca e Filippo specializzati in marketing, nella loro ultima splendida fatica: un b&b di fronte al ristorante denominato "Inloco". "Abbiamo investito ancora su– dice Piergiorgioa nome– per chiudere il cerchio dell’accoglienza.