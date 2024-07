Oropouche la nuova febbre arriva anche in Italia E col clima che cambia può andare peggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Mentre la West Nile miete le prime vittime in(ne avevamo già parlato tempo fa), un nuovo virus sbarca nel Vecchio Continente e, in particolare, nel nostro Paese. In questi giorni, infatti, si sente più spesso parlare dellapatologia emergente che in Brasile ha fatto registrare i primi decessi (al momento i primi mai registrati al mondo). Responsabile di questa malattia è un virus a Rna che rientra nella grande famiglia delle arbovirosi, e che l’essere umano contrae attraverso la puntura di alcuni insetti, tra cui moscerini e zanzare. Da sempre tipiche delle aree tropicali e subtropicali, le arbovirosi sono zoonosi causate da virus trasmessi da vettori artropodi (come zanzare, zecche e flebotomi) tramite puntura.